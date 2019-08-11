مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسكشفت مؤسسة مطوفي الدول الأفريقية غير العربية عن تأمينها 75 ألف وجبة غذائية مسبقة التجهيز لحجاج المؤسسة لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتوقيعها عقدا مع أحد بيوت الخبرة لمراقبة جودة ونوعية الغذاء المقدم لحجاج الدول الأفريقية غير العربية في موسم حج هذا العام 1440هـ، وإلزام متعهدي التغذية بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء (ألهاسب).وأوضح رئيس لجنة التغذية بالمؤسسة محمد منير أبو السعود، أن استراتيجية اللجنة ركزت على أربعة عناصر رئيسية تضمن من خلالها وصول الطعام وتقديمه لضيوف الرحمن في الوقت المناسب، وبجودة وجاهزية في تحضير الوجبات.ولفت إلى أن اللجنة تتابع أعمالها الرقابية أولا بأول مع متعهدي ومقدمي التغذية الذين تم التعاقد معهم من قبل منظمي شؤون الحجاج والتأكد التام من سلامة كافة المستندات الخاصة بمطبخ الإعاشة من كروت صحية للعمال وغيرها من الوثائق الرسمية لضمان سلامة الغذاء والوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.وأضاف، أن اللجنة أسندت مسؤولية تسليم مواقع المطابخ للمتعهدين من مكاتب الخدمة الميدانية إلى لجنة المشاعر بالمؤسسة مباشرة، وهذه خطوة قلصت الكثير من الجهد والوقت وأصبح المتعهد يستطيع معرفة كافة تفاصيل المطبخ من لجنة المشاعر سواء من حيث حجم الطاقة الكهربائية ومعرفتهم بالاشتراطات المطلوبة في المطابخ لتحقيق الأمن والسلامة في مخيمات الحجاج.// يتبع //15:43ت م0136

حج / وجبات مسبقة التجهيز لحجاج أفريقيا غير العربية وضمان لإيصال الطعام في وقت مناسب/ إضافة أولى واخيرة

وأفاد أبو السعود، بأن اللجنة بدأت جولاتها الميدانية في المشاعر المقدسة من السادس من ذي الحجة للتأكد من جاهزية المتعهدين في المطابخ المخصصة لهم، وفي الثامن من ذي الحجة تسير يوميا 9 جولات ميدانية لكل متعهد للتأكد من التزامهم بوقت إعداد وجبة الطعام وتوزيعها على الحجاج في الوقت المناسب، والجولة الثالثة لتقييم مدى رضى الحاج عن وجبة الطعام المقدمة له.

وأكد أن المؤسسة وبتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة المطوف رامي بن صالح لبني، رفعت هذا العام معاييرها في تقييم الغذاء وفقا لشهادة الآيزو في سلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام، وقامت بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية الكبرى المتخصصة في سلامة الغذاء، حيث تفحص الشركة عينات من جميع وجبات الطعام المقدم للحجاج للتأكد من سلامتها، إضافة إلى مراقبة المطابخ وطرق التخزين وطرق التقديم للحجاج.

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