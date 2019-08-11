حج / رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ قيادة المملكة بعيد الأضحى المبارك



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على المملكة عزها واستقراراها.

وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية

وقال رئيس مجلس علماء باكستان : إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير – أيدهما الله -, مبيناً أن ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة تثلج الصدر وتحفظ الحجاج الذين قدموا من مشارق الأرض ومغاربها وتسهل عليهم أداء الفريضة .

ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى المملكة نظرة أمل وأمان.

وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمن – رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم ، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تقديم كل التسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى المملكة وتوجيهه لتذليل الصعوبات كافة وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.

// انتهى //

15:31ت م

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منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على المملكة عزها واستقراراها.وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة والتي قدمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى والتي أسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة، مؤكداً أنها جهود محمودة ومشكورة يقف خلفها قادة هذه البلاد المباركة التي تفانت في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم .وقال رئيس مجلس علماء باكستان : إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير – أيدهما الله -, مبيناً أن ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة تثلج الصدر وتحفظ الحجاج الذين قدموا من مشارق الأرض ومغاربها وتسهل عليهم أداء الفريضة .ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى المملكة نظرة أمل وأمان.وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمن – رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم ، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تقديم كل التسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى المملكة وتوجيهه لتذليل الصعوبات كافة وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.// انتهى //15:31ت م0127

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