حج / أمين العاصمة المقدسة يتفقد مسلخي العكشرية والمعيصم



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص مسلخي العكشرية والمعيصم النموذجي.

واطلع معاليه على أداء سير العمل خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً على المسالخ, مشدداً على ضرورة تحري وإتباع جميع الإشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

15:29ت م

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