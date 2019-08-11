حج / ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من الأشقاء اليمنيين يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من أبناء اليمن الشقيق ، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين .

وأكدا أبناء اليمن الشقيق أن هذه الاستضافة الكريمة جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان وهي لفتة إنسانية تحقق الكرامة والأخوة العربية الإسلامية، مشيدين بجهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إضافة إلى حملها هم الأمة العربية والإسلامية والوقوف والدفاع عن جميع قضاياها في المحافل الدولية كافة، إضافة إلى وقوفها المشرف مع الشعب اليمني وقيادته لنصرته ضد مليشيات الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران، رافعين جزيل

الشكر التقدير العميق لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة وأن كلمات الثناء لا توفيه حقه، وأن الدعاء له لا ينقطع ولا يتوقف.

//انتهى//

15:28ت م

0125



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من أبناء اليمن الشقيق ، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيدهعلى المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين .وأكدا أبناء اليمن الشقيق أن هذه الاستضافة الكريمة جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان وهي لفتة إنسانية تحقق الكرامة والأخوة العربية الإسلامية، مشيدين بجهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إضافة إلى حملها هم الأمة العربية والإسلامية والوقوف والدفاع عن جميع قضاياها في المحافل الدولية كافة، إضافة إلى وقوفها المشرف مع الشعب اليمني وقيادته لنصرته ضد مليشيات الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران، رافعين جزيلالشكر التقدير العميق لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة وأن كلمات الثناء لا توفيه حقه، وأن الدعاء له لا ينقطع ولا يتوقف.//انتهى//15:28ت م0125

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من الأشقاء اليمنيين يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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