هكذا استعد المدني لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

أكملت فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر سلسلة من الاستعدادات والدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكافة الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كافة المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات .

وأوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالله السحيباني أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشأة الجمرات تم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كافة الاتجاهات، بعد اخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

من جانبه بين ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه التابعة للدفاع المدني بمنشأة الجمرات الرائد رياض الجديعي أن عمل الغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشأة الجمرات من أجل متابعة سير الحجاج والتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي اصابات أو حالات اغماء أو تزاحم, مفيداً أنه في حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال اقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.

وأكد الضابط الميداني النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، وتم اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كافة الادوار والمهام الاساسية، بالإضافة إلى الاسعافات الاولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط، مشيرا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.