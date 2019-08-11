شكرا لقرائتكم 8 حالات ولادة في مستشفيات مكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-11 8 حالات ولادة في مستشفيات مكة والمشاعر متابعات الخليج 365 - واس سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440 هـ.

وبينت وزارة الصحة أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات, بينما شهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات .

وأكدت الصحة أن مستشفياتها تسخّر كافة إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة .

وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية.









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