شكرا لقرائتكم فيديو مؤثر من عرفات.. تضرع وغيث ورب غفور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-11 فيديو مؤثر من عرفات.. تضرع وغيث ورب غفور متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة وثقت عدسات وزارة الحرس الوطني، لقطات روحانية مؤثرة من عرفات أمس السبت، لتضرع ضيوف الرحمن إلى الله تعالى في يوم عرفة.



وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس السبت 9 ذي الحجة 1440 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر من عرفات.. تضرع وغيث ورب غفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.