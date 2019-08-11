المجلس الانتقالي الجنوبي يستجيب للتحالف: نرحب بالحوار

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن ‏استجابته لطلبات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، وذلك بعد بيان حاسم من التحالف إثر سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مقر الحكومة الشرعية في عدن.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اليوم الأحد، إن المجلس قرر الاستجابة لبيان قيادة تحالف والالتزام التام بإيقاف إطلاق النار، مضيفًا أن “المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بدعوة الأشقاء في المملكة للحوار ويعلن جاهزيته له”.

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وكان التحالف طالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح الأحد، مؤكداً أنه سيستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في بيان، إن “قيادة التحالف تدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأكد المالكي رفض قيادة التحالف لخطوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، ودعا المالكي “كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش”، على حد تعبيره.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أعلن أن المملكة تدعو الأطراف اليمنية في عدن إلى اجتماع عاجل للحوار في جدة من أجل “وأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جرّ اليمن لمستقبل مظلم”، مؤكدًا في الوقت نفسه على دعم المملكة للحكومة اليمنية.