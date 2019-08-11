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إرشادات لوقاية الحجاج من أمراض الجهاز التنفسي
متابعات الخليج 365 - واس
أرشدت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام عبر تصميم أنفوجرافيك لاتخاذ عدد من الإجراءات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي , مشيرة إلى أنه يجب على الحاج إستخدام الأدوات النظيفة, والاهتمام بنظافة اليدين, واستخدام المناديل للعين والأنف, وعليك بالأماكن المفتوحة والسهلة.
كما أوصت بتجنب مخالطة المصابين بالأمراض التنفسية, وتجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاصة, وتجنب الزحام قدر المستطاع.
أما طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، فيجب تجنب المصابين وعدم التعرض المباشر لأجهزة التكييف، مع تجنب الزحام قدر المستطاع، ونظافة اليدين وعدم ملامسة العيد والأنف، بالإضافة إلى تجنب شرب الماء شديد البرودة، وتجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاصة.
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