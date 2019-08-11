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الان تتابع “الصحة” تقدم خدماتها لـ 26867 حاجًا في عرفات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منى – وكالات – الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة أن 26867 حاجاً تلقوا العلاج أمس في مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات.
وأوضحت أنهم تلقوا العلاج اللازم في قطاعاتها الصحية التي تضم أكثر من 1500 من الطواقم الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.
وبينت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات عبر أربعة مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا، وهو مستشفى جبل الرحمة 140 سريرًا، ومستشفى عرفات العام ويبلغ سعته 300 سرير، ومستشفى نمرة 90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات ويبلغ عدد أسرته 236 سريرًا.
ووفرت “الصحة” 46 مركزًا صحيًا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، تم تطوريها لهذا العام، تضم مركز غرفة إنعاش الحالات الحرجة، وعيادات خارجية، وأسرّة لضربات الشمس، وصيدلية متكاملة.
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