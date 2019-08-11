“الاتصالات”: استهلاك البيانات في مكة والمشاعر المقدسة بلغ 1718 تيرابايت

جدة - عمرو شويل منى – وكالات – الخليج 365

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، الإحصائية الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ.

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وقالت الهيئة إن حجم استهلاك البيانات بلغ 1718 تيرابايت، بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستجرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.