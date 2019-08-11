93 مركزا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

لا تزال المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة بمكة وعددها ٩٣ مركزا مع ٦ عربات للعيادات المتنقلة تقدم خدماتها الصحية والعلاجية، حيث تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الأولية للحجاج من معالجة سريعة للأمراض الحادة ومتابعة الأمراض المزمنة مع تسجيل الكتروني متكامل، بوجود كافة انواع التحاليل الطبية والأدوية التي يحتاجها الحاج ومجهزة تجهيزا طبياً متكاملاً.

Advertisements

ويتم استخدام المترجم الفوري لكافة لغات الحجاج ويملك بعض الموظفين مهارة لغة الإشارة، ويدعم المراكز الصحية خط الاستشارات الطبية ٩٣٧ بعشر لغات وعلى مدار ٢٤ ساعة وبمده انتظار للمكالمة لا تزيد عن ٢٥ ثانية، مع وجود تطبيق (صحة) الذي يمكن التواصل مع الاطباء المختصين بالفيديو والرسائل المكتوبة ويتم ارسال الوصفة الكترونيا الى هاتف المتصل.

ويعمل بالمراكز الصحية كافة المختصين من طب اسرة، وباطنة، اطفال، وتمريض، وصيادلة.

وفي محور التوعية والتثقيف الصحي تعمل وزارة الصحة مبكرا مع مكاتب الحجاج لإرسال المواد التثقيفية لتسليمها للحجاج قبل وصولهم وعند دخولهم المنافذ تقوم فرق التثقيف بعرض أهم النصائح داخل الباصات، وبلغة الرسومات ثم تكثف التوعية داخل مقرات تواجد الحجاج بمنى بمحاضرات بلغتهم الأم التي كانت لها أثر كبير في تقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، كما تحرص فرق الجودة الطبية على متابعة تطبيق معاير الخدمة الطبية المعتمدة.