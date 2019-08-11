الان تتابع 8 حالات ولادة بمستشفيات مكة والمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منى – الخليج 365 سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة، ومستشفيات المشاعر المقدسة، 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440 هـ. Advertisements وقالت وزارة الصحة إن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات، بينما شهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات. وأكدت أن مستشفياتها تسخّر كافة إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام، لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة. وأعربت الحاجات، من جانبهن، عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة التي قدمت لهن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 حالات ولادة بمستشفيات مكة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.