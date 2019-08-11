شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: جاهزون لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكملت فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها، كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، عبر سلسلة من الاستعدادات والدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج، وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن، الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكافة الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كافة المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات.

Advertisements

وأوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالله السحيباني أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشأة الجمرات تم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كافة الاتجاهات، بعد اخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهماتهم على أكمل وجه، ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

من جانبه، بين ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه التابعة للدفاع المدني بمنشأة الجمرات الرائد رياض الجديعي أن عمل الغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشأة الجمرات، من أجل متابعة سير الحجاج والتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي إصابات أو حالات إغماء أو تزاحم، مفيداً بأنه في حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال أقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.

وأكد الضابط الميداني النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، وتم اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كافة الأدوار والمهمات الأساسية، إضافة إلى الإسعافات الأولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط، مشيرا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.