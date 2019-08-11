شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات ولادة في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440. Advertisements وبينت وزارة الصحة أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات، بينما شهدت مستشفيات المشاعر 3 ولادات. وأكدت الصحة أن مستشفياتها تسخّر كافة إمكاناتها لتوفير الحاجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة. وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية.



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