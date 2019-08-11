شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بصرف 300 ألف ريال قيمة أضاحي أسر السجناء مستفيدي «تراحم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، بصرف 300 ألف ريال قيمة أضاحي الأسر الأكثر حاجة من أسر السجناء المستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في المنطقة.

وأوضحت إمارة عسير عبر «تويتر» أن ذلك يأتي استمراراً لدعمه للمستفيدين من خدمات «تراحم».