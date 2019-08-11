شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة «عبدالله الطبية» تنقذ حاجاً ألمانياً توقف قلبه وتُمَكّنه من إكمال المناسك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استطاع فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة -بفضل الله تعالى-، إنقاذ مريض ألماني في منتصف الستينات، توقف قلبه في سويعات قليلة قبل يوم عرفة كادت أن تودي بحياته وذلك نتيجة تسارع بطيني خطير في ضربات القلب.

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وتم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى المدينة الطبية وبعد عمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل أظهرت وجود ضعف شديد في عضلة القلب تسببت في تسارع بطيني شديد قد يؤدي للوفاة المفاجئة، وخشي المريض من فوات الحج عليه بسبب هذه الأزمة الطارئة خصوصا أنها داهمته قبل يوم عرفة بسويعات وبعد طمأنته بأنه سيتمكن من أداء حجه وتصعيده بقافله المدينة الطبية في الفترة المسائية ابتهج وابتهل بالدعاء لعظيم الرعاية التي تلقاها طبيا ومعنويا وتمكين مميز لإكمال نسكه.

وتم تجهيز المريض وإدخاله لغرفة العمليات حيث تم زرع له جهاز منظم ثلاثي في وقت قياسي لدعم وتحسين فعالية عضلة القلب وإزالة التسارعات الخطيرة وتماثل بحمد الله وكرمة للشفاء وتم تجهيزه وتصعيده للوقوف بعرفة وهو بكامل قواه وإعادته للمدينة لإكمال علاجه.

وقدم الحاج الألماني شكره وامتنانه لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كافة الجهود الكبيرة المسخرة لضيوف بيت الله الحرام وعلى الرعاية الطبية المميزة رافعا اكف الضراعة والدعاء أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها لما تقدمه من خدمات جليلة على مدار العام لضيوف بيت الله العتيق من حجاج ومعتمرين.