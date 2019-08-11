، محافظ يدمة يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى ويستقبل المهنئين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم؛ صلاة عيد الأضحى، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "العنزي" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.

فيما قام العنزي ومديرو الإدارات الحكومية في المحافظة، بزيارةٍ للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، بحضور مدير المستشفى مسعود بن تركي آل فطيح، مقدمًا لهم التهاني بالعيد الأضحى، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما رفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.

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