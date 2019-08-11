، قصة مصورة.. إنسانية ورعاية واهتمام.. فابتسامة وعناق ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاج مغربي فاضت مشاعره فرحًا بعد تمكينه من أداء الحج عبر قافلة الصحة

فاضت مشاعر الحاج المغربي محمد اللباني، البالغ من العمر 65 عاماً، فرحاً بعد أن تم تمكينه من الوقوف بعرفة عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة، أمس، رغم تعرضه بعد وصوله لأداء فريضة الحج، لالتهاب رئوي أدى لدخوله قسم العناية المركزة في مستشفى منى الشارع الجديد؛ ما تسبب في تخوفه من عدم تمكنه من الحج قبل أن تزف له بشرى ضمّه للقافلة الطبية.



وفي لقطات إنسانية عفوية وثّقها المصور "مطلق النفيعي"؛ ظهر "عبدالله الشهراني" أحد أبطال الصحة، وهو يداعب الحاج المغربي ويشاركه في وجبة خفيفة ويقدم له المياه داخل مخيم القافلة الطبية لوزارة الصحة في مشعر عرفة؛ وهي المواقف التي زرعت البسمة على وجه الحاج ودفعته لاحتضان الموظف وتقبيله.



يشار إلى أن الحاج المغربي تحسنت حالته الصحية اليوم وغادر المستشفى؛ لإكمال فريضة الحج.

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