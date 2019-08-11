، النرويج تحقق في حادثة "هجوم المسجد" كعمل إرهابي محتمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - شخص في المكان تمكن من السيطرة على المهاجم قبل وصول الأمن

قالت الشرطة النرويجية، الأحد، إن واقعة إطلاق النار بمسجد في البلاد السبت، سيتم التحقيق فيها "كعمل إرهابي محتمل".

ونقلت "رويترز: عن مساعد رئيس الشرطة، رون شولد، قوله في مؤتمر صحفي: "نحقق في هذا كمحاولة لتنفيذ عمل إرهابي".

وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصاً أصيب في إطلاق نار وقع، السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبهاً به قد اعتقل.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو: "أصيب شخص لم يُعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع المحيط بـ المسجد.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح إمام المسجد، عرفان مشتاق، لصحيفة "بودستيكا" المحلية أن "رجلاً أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

وأضاف لقناة "تي في 2" التلفزيونية أن الرجل كان يحمل أسلحة عدة، حيث وقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو.

وروى أن "رجلا يبدو أنه نرويجي دخل المسجد مزوداً ببندقية ومسدسات وأخذ يطلق النار على من حوله".

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وذكرت قناة "إن آر كاي" العامة أن الشرطة عثرت على عدد من الأسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.