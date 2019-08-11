، إلى بيت الله مكبرين.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة تحفّهم روحانيات ورعاية ،

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تَوَجّه ضيوف الرحمن، اليوم، أفواجًا إلى بيت الله الحرام، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة، وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.
وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.
وسخّرت إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة، جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة؛ في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل، التي مكّنت -بعد عون الله وتوفيقه- من أداء المصلين صلاتهم بكل يسر وسهولة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 01:42 PM
بعدما وقفوا على عرفة وقضوا ليلهم بمزدلفة ورموا الجمرة الكبرى صباحًا بمنىإلى بيت الله مكبرين.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة تحفّهم روحانيات ورعاية
تَوَجّه ضيوف الرحمن، اليوم، أفواجًا إلى بيت الله الحرام، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة، وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.
وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.
وسخّرت إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة، جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة؛ في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل، التي مكّنت -بعد عون الله وتوفيقه- من أداء المصلين صلاتهم بكل يسر وسهولة.
، إلى بيت الله مكبرين.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة تحفّهم روحانيات ورعاية ،
المصدر : الخليج 365
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