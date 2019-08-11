مدير الدفاع المدني يهنّئ القيادة بنجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

رفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات .

وأشاد بالتنظيم الرائع والجهود الكبيرة، التي بذلتها كل الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، في ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة- أعزها الله- للحجاج، مشيرًا إلى أن الجميع يتسابقون لخدمة الحجاج بكل رغبة وتفانٍ وشرف.

وقال: الدفاع المدني مثله مثل بقية القطاعات الأمنية والخدمية، التي تسابقت بتنفيذ خطة الطوارئ خلال الحالة المطرية، التي شهدتها المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بكل حرفية ومهنية، ووجودها في كل المواقع لتخدم الحاج، ونحن على اتصال دائمًا مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وهي جزء من منظومة الدفاع المدني التي تتواجد في مركز الطوارئ وتزودنا بالحالة المناخية على مدار الساعة.

وأكد الفريق العمرو، أن رجال الدفاع المدني موجودون في جميع المواقع للتعامل مع الحالة المطرية من خلال أكثر من 3000 آلية، خلاف الأجهزة الأخرى والجهات الحكومية، التي تقوم بدور وعمل ضمن المهام وخطة الطوارئ، التي اعتمدت من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة وإشراف من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة.

وبيَّن مدير عام الدفاع المدني، أن الأمطار التي هطلت في المشاعر المقدسة أسهمت في تحسين الجو للحجاج، ولا يوجد ما يعكر صفوهم، ونحن الآن نستعد للنفرة من عرفة إلى مزدلفة، منوهًا بأن الإمكانات متاحة ومتوافرة بشكل جيد في جميع الطرقات المؤدية إلى مزدلفة ومنى، ورجال الدفاع المدني والجهات المختلفة موجودون في مزدلفة.