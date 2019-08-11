الملك يدعو للحجاج من منى.. ويجدد التذكير بـ«شرف خدمة الحرمين»

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد: «نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًّا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم...».

وأضاف (على حسابه بتويتر): «إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، قد نذرنا أنفسنا -قيادة وحكومة وشعبًا- لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير...».

ووصل خادم الحرمين، أمس السبت، إلى منى؛ للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصوله قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

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كما كان في استقباله الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعددٌ من المسؤولين.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين -في وقت سابق (30 يوليو الماضي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء)- جميع قطاعات المملكة بضرورة تقديم أرقى الخدمات للحجاج. كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة.

وهنأ خادم ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، بما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبًا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.