الأرصاد: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة».
تشمل الحالة نفسها مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، والمشاعر)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، تمتد –بحسب الأرصاد - إلى منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.
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