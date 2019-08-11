«موسم السودة» يكشف حقيقة طرح شاليهات لعموم الزوّار بأسعار تصل لـ50 ألف ريال

كشف موسم السودة، حقيقة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن طرح موسم السودة شاليهات وباقات موجهة لعموم الزوّار بمبالغ تتراوح أسعارها بين 20 و50 ألف ريال.

وقال موسم السودة، في بيان صادر عنه اليوم، إنه «عمل ضمن أولوياته الاستراتيجية لتشجيع وجذب الاستثمارات في السودة، على إنشاء 4 شاليهات سكنية بمساحة 137م للشاليه الواحد؛ حيث تم تنفيذها خلال شهرين عبر كوادر بشرية وطنية صاغت عناوين الجمال في التصميم والبناء؛ لتكون مجهزة بخدمات فندقية صُممت لها باقات فريدة وعالية المستوى مشمولة بالجولات السياحية والتنقلات الجوية الخاصة؛ كنواة رئيسية تستهدف خلال فترة الموسم استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لإطلاعهم على مكامن القوة والفرص المتاحة بالسودة».

وأشار إلى أن «الشاليهات وباقاتها ليست مخصصة في وقتها الراهن للإيجار بعموم الزوّار»، واعدًا بتوفير خيارات جديدة متنوعة في المستقبل تلبي كل الاحتياجات، وبأسعار تغطي كل الشرائح والزوَّار.