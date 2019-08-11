حج / هيئة الاتصالات : 1718 ألف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في اليوم التاسع من ذي الحجة



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1718 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 ألاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD .

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ ( 344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.

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13:50ت م

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