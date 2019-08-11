السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لندن يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك



لندن 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أدّى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز مع جموع المصلين من المواطنين والطلبة المبتعثين في بريطانيا صلاة عيد الأضحى المبارك في مقر السفارة في العاصمة البريطانية لندن.

واستقبل سموه بعد الصلاة المهنئين بالعيد، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو السفير .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملاحق والمكاتب

وأعرب سمو السفير خلال حفل الإستقبال عن إعتزازه بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لضيوف الرحمن، سائلاً الله العون والتوفيق لجميع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل -جل وعلى- من الحجاج حجٌهم، ومن الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على هذا الوطن أعياده وأفراحه.

// انتهى //

13:39ت م

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لندن 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأدّى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز مع جموع المصلين من المواطنين والطلبة المبتعثين في بريطانيا صلاة عيد الأضحى المبارك في مقر السفارة في العاصمة البريطانية لندن.واستقبل سموه بعد الصلاة المهنئين بالعيد، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو السفير .ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملاحق والمكاتب السعودية التابعه لها والمواطنين والطلبة المبتعثين في بريطانيا بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، داعياً الله تعالى أن يوفقهما لما فيه خير الأمة الإسلامية .وأعرب سمو السفير خلال حفل الإستقبال عن إعتزازه بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لضيوف الرحمن، سائلاً الله العون والتوفيق لجميع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل -جل وعلى- من الحجاج حجٌهم، ومن الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على هذا الوطن أعياده وأفراحه.// انتهى //13:39ت م0106

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