السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينقذ 7 مهاجرين غير شرعيين



تونس 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 7 مهاجرين غير شرعيين، بعد تعطل قاربهم، أمام سواحل مدينة الهوارية التابعة لمحافظة نابل شمال شرق تونس.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم توقيفهم بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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13:35ت م

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