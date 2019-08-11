

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في سبعة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

// يتبع //

13:14ت م

0097 منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية "يوم عرفة" 34974 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 4489 حاجاً إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 30485 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1499 طلعة.وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في سبعة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.// يتبع //13:14ت م0097 حج / الكشافة يرشدون 34 ألف حاج تائهٍ "يوم عرفة"/ إضافة أولى واخيرة

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر عرفات، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.

// انتهى //

13:14ت م

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