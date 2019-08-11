السعودية اليوم / مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة يعايد المرضى بالورود



المدينة المنورة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

عايدت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة اليوم، المرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاحتفال به.

وزار منسوبو إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمشاركة منسوبي إدارة الخدمات الاجتماعية وإدارة خدمات التمريض جميع المرضى المنومين في المستشفى مقدمين لهم الورود والهدايا باسم المستشفى والتهنئة بالعيد المبارك, متمنين لهم أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل، كما شملت المعايدة الأطباء والممرضين والإداريين المناوبين بهدف إشراك الجميع ببهجة العيد والاحتفال به.

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13:01ت م

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