السعودية اليوم / وكيل محافظ ينبع يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين



ينبع 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي اليوم، بصالة الضيافة بالمحافظة المهنئين بالعيد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين والمشايخ وأهالي المنطقة، حيث قدموا له التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

كما زار الحربي، المرضى المنومين بمستشفى ينبع العام وقدم لهم التهنئة بالعيد، متمنياً لهم الشفاء العاجل، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من اهتمام ورعاية بالمواطنين والمقيمين.

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13:00ت م

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