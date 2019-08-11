حج / مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد 8 حالات ولادة



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440 هـ.

وبينت وزارة الصحة أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات, بينما شهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات .

وأكدت الصحة أن مستشفياتها تسخّر كافة إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة .

وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية.

// انتهى //

12:59ت م

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