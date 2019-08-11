حج / الهلال الأحمر ينقذ حاجًا عراقيًا بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أنقذت فرق الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حياة حاج عراقي مسن بمشعر عرفات بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تأديته لمناسك الحج.

وأوضح المشرف العام على الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي خالد العيد: أن غرفة العمليات بالهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة تلقت بلاغًا لتعرض حاج عراقي لجلطة دماغية، على إثرها تم نقل الحاج بزمن استجابة قياسي عن طريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية حيث تلقى العلاج اللازم في المدينة الطبية، ومن ثم تم نقله جوا مرة أخرى لمستشفى شرق عرفات لإكمال مناسكه وتصعيده بعرفات.

وأفاد أن خدمة الإسعاف الجوي تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج, إضافة إلى الخدمات الإسعافية الأرضية والفرق الإسعافية الأساسية وفرق الاستجابة المتقدمة والفرق الراجلة في الحرم والمشاعر المقدسة والدعم اللوجستي من الفرق التطوعية تحت مظلة الهيئة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار العيد إلى أن الإسعاف الجوي باشر خلال موسم حج هذا العام حتى اليوم أكثر من خمسة وعشرين حالة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على تقديم أرقى الخدمات الطبية لضيوف الرحمن، حيث تمثل الهيئة إحدى أهم الجهات الطبية والإسعافية المشاركة في الحج جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الطبية الأخرى.

وبيّن المشرف العام على الطيران بهيئة الهلال الأحمر أن الهيئة تستقبل البلاغات خلال موسم الحج من خلال الرقم الموحد 997 ليتم تحويل البلاغ للفرقة الإسعافية المناسبة لمباشرة الحالة الطارئة.

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12:54ت م

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