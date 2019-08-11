إعادة حاجة “إندونيسية” إلى حملتها بعد أن تاهت على عرفات

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

حاجة “إندونيسية” مفقودة تستنجد بـ”الصحة”.. و”مركز 937″ يعالج البلاغ في 55 دقيقة

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تمكنت “الصحة”، ممثلة في مركز (937)، من مساعدة حاجة إندونيسية، تاهت عن حملتها، أثناء الوقوف على صعيد عرفات أمس.

واستنجدت الحاجة بالعاملين في مركز صحي عرفات ٣٠، إذ دخلت للمركز وهي لا تحمل أي إثبات لشخصيتها، ولا تتحدث العربية أو الإنجليزية.

وعلى الفور، أجرى العاملين بالمركز اتصالاً بمركز 937 والذي يوفر خدمة الترجمة، ليتم التواصل مع الحاجة بلغتها والاستعلام عن حملتها والبحث عن هواتف الحملة، ومساعدة الحاجة في العودة لمقر الحملة، واستغرقت معالجة البلاغ ٥٥ دقيقة فقط.