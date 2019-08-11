محافظ «منشآت» يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات “منشآت”؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله–، وللشعب السعودي كافَّة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وسأل “الرشيد”، الله -عز وجل- أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم لأوطانهم سالمين، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد تلك المناسبة المباركة على ربوع الوطن وجميع البلدان العربية والإسلامية وشعوبها وهم يرفلون بالأمن والإيمان والعافية والسلام.

وأضاف أن المملكة دأبت بقيادة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج على جعل الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن أولوياتها، ويؤكد ذلك الجهود الملموسة والسعي الدؤوب والاهتمام الدائم والمستمر بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

واختتم “الرشيد” قائلًا: “إن عيد الأضحى المبارك يعد مناسبةً وفرحةً عظيمةً للمسلمين عامة وللحجاج على وجه الخصوص، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية.