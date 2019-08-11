مستشفيات مكة والمشاعر تشهد 8 ولادات لحاجات

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440 هـ.

وبينت وزارة الصحة أن مستشفى الولادة شهد 5 ولادات الأولى لحاجة أفغانية تبلغ 33 عاماً ، التي أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, ، وسجل المستشفى ثلاث حالات أخرى جميعها ذكور كانت الولادة الأخرى لأفغانية تدعى عزيزة حنفي (34عاما) والثالثة أيضا من الجنسية الأفغانية وهي لسيدة تدعى شريفة يوسف ( 36 عاما).

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أما الحالة الرابعة فكانت لسيدة باكستانية هي زليخة أنيس (27 عاما) , والولادة الخامسة لحاجة ليبية 42 سنة أنجبت طفلة.

وشهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات الأولى في مستشفى منى الوادي بمشعر منى لحاجة باكستانية أطلقت عليه “وزير”, فيما سجل مستشفى جبل الرحمة ولادة لحاجة ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عام بطفل بولادة طبيعية أطلقت عليه اسم “عرفة”, وشهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغنية ميمونة علي (23) عامًا لطفل بعد عصر يوم الوقفة.

وأكدت الصحة أن مستشفياتها تسخر كافة إمكانياتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة .

وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية.