«الصحة» تمكّن حاجاً اندونيسياً من الحركة بعد سقوطه في الحرم المكي

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

مكنت الصحة حاجاً اندونيسياً في العقد الخامس من عمره، من الحركة بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري، حيث قامت بتأهيله وإعادته للحركة تدريجياً.

وكان الحاج الاندونيسي “واهيو وديدو ٤٦ عام”، والذي سقط في الحرم المكي قبل عدة أيام، تأزمت حالته نتيجة سقوطه بالإضافة لوجود تكلسات في العمود الفقري، حيث قام فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بتأهيله وتمكينه من الحركة التي فقدها نهائياً في أعقاب السقوط، على أن تجرى له العملية الجراحية لتوسيع مجرى الحبل الشوكي وإزالة التكلسات بعد إكماله حجته.

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وحرصت الصحة، على أن يُتم جميع حجاج بيت الله الحرام، أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفياتها، الذين تقدم لهم خدماتها جريًا على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلًا على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم من خلال تصعيدهم عبر القوافل الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية.

من جهة اخرى عبر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن فخره وإعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبي الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440 هـ, والتي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية, مؤكداً أن كل ماقدم ويقدم, جاء بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, حفظهم الله .

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أشاد بجهود وزارة الصحة بموسم الحج في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر , قال فيها ” السعودية ترحب بمليوني حاج مرة أخرى, وأن المنظمة تشيد بدور وزارة الصحة المكثف والهام لمواجهة التحديات الصحية أثناء الحدث الكبير” .