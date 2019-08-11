شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غابت «الحلاقة الآمنة» عن منى بعد 14 عاماً؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

للعام الثاني على التوالي يغيب الحلاقون السعوديون عن المشاركة في موسم الحج بعد أسهموا طوال 14 عاما في حلاقة رؤوس ضيوف الرحمن ضمن مشاركتهم في برنامج «الحلاقة الآمنة» الذي نفذته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

غياب الحلاقين السعوديين يأتي لغياب ممارسي مهنة الحلاقة من المواطنين وضعف الإقبال على أقسام الحلاقة في المعهد الصناعي الثانوي الذي تم إغلاقه أخيراً، تطبيقا للائحة المعهد التي تنص على أن أي قسم لا يعمل يتحول إلى برامج أخرى يحتاجها سوق العمل.

وكان برنامج الحلاقة الآمنة قد أطلقه المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة واستمر في خدمة الحجيج 14 عاما قبل توقفه، ومنذ ذلك الحين لم يشارك أي حلاق سعودي في مشعر منى، فيما توجه الخريجون السابقون للمعهد لممارسة أعمالهم في جهات حكومية وعسكرية بعيدا عن موسم الحج.