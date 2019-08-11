شكرا لقرائتكم خبر عن حلاقو الحقائب في المشاعر.. ينقلون الأمراض ويخلفون بيئة غير صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

موس وماكينة حلاقة هما ما يحتاجهما الحلاقون العشوائيون في مشعر منى، فلم تشفع 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى خصصت لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام، في منع بعض الحجاج من التوجه نحو الحلاقة العشوائية التي تحمل مخاطر صحية كبيرة على الحاج.

عدسة "الخليج 365" رصدت قيام عدد من الوافدين في أماكن متفرقة حول الجمرات وفي طلعة صدقي بممارسة الحلاقة العشوائية بأسعار متفاوتة تراوح ما بين 20-40 ريالا للشخص.

أعمال الحلاقة العشوائية تعتمد على موس وماكينة يدوية يتنقل بهما الحلاق العشوائي، وتسهل له الهرب عند وجود الفرق الرقابية من الأمانة، رغم كل التحذيرات الوقائية والصحية من التوجه نحو الحلاقة العشوائية التي تتم بأدوات غير معقمة وفي عرض الطرقات، مخلفين مناظر ملوثة لتجمع الشعر في طريق العابرين؛ حيث لا يعي بعض الحجاج خطورة الأمر، وما قد تسببه هذه الحلاقة من أمراض خطيرة، في ظل تناقل عدد منهم أدوات الحلاقة المستخدمة بين أيديهم دون خوف من انتقال العدوى إليهم.