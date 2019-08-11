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وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).
وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".
وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:55 PM
قال: سافرنا للشرق والغرب وبدون التأمين لا تُصرف لنا "حبة وجع راس"طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟
وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).
وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".
وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".
، طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟ ،
المصدر : الخليج 365
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