، فجراً.. حادث مروري يخلف 6 إصابات يعلن الاستنفار بمستشفى الموية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت لهم الإسعافات الأولية ونومت إحداها وحولت أخرى إلى الطائف

أعلن مستشفى الموية العام فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، حالة استنفار عقب ورود بلاغ عن وقوع حادث مروري نتج عنه عدة إصابات.

واستقبل المستشفى ٦ مصابين نتيجة الحادث؛ حيث أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل إحدى الحالات لمستشفى الملك فيصل بالطائف بعد تقديم الإسعافات الأولية لها، فيما تم تنويم حالة أخرى، وغادرت المستشفى ٤ حالات بعد تقديم الرعاية الطبية لها واستقرار الحالات.

يشار إلى أن مستشفى الموية العام قد رفع من جاهزيته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة ضيوف الرحمن خلال عبورهم طريق "الطائف- الرياض"، وخدمة سكان المحافظة، وللتعامل مع أي حالات طارئة لا سمح الله.