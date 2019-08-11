، شاهد المستشفى الميداني للحرس بالمشاعر المقدسة.. جراحة ونساء وولادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 40 سريراً مجهزاً ويضم عدداً من أسرة العناية الفائقة وأجهزة طبية حديثة

بتوجيه ومتابعة من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، تساهم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بشكل فعال في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية.

وخلال موسم حج هذا العام 1440هـ قامت الشؤون الصحية بالوزارة بتجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر بكل الإمكانيات التي تؤمن تقديم رعاية طبية متميزة بشكل متكامل .

وعملت على تجهيز المستشفى الميداني بمنى التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بأربعين سريراً مجهزاً، إضافة إلى عدد من أسرة العناية الفائقة، كما أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات السريرية ويعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويتكون من قسمين، قسم لتنويم الرجال وقسم لتنويم النساء، كما يشتمل الموقع على العديد من العيادات التخصصية المختلفة والخدمات المساندة وعيادات الأسنان وعيادات النساء والولادة، بالإضافة إلى غرفة عمليات جراحية صغرى متكاملة، ومكاتب استقبال ومكاتب إدارية، وتضم الخدمات المساندة للمستشفى مختبراً متكاملاً للتحاليل الطبية، وغرفة أشعة، وصيدلية لصرف الأدوية .

وبما أن مجال الخدمة الطبية هو العامل المشترك بين الشؤون الصحية والقطاعات الصحية الأخرى بالمملكة لذلك كان التنسيق بين الشؤون الصحية والقطاعات الحكومية من وزارة الصحة، ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية وغيرها، لتقديم أفضل الخدمات الصحية المتميزة لضيوف الرحمن وعمل التنسيق اللازم فيما بينهم، خاصة في برنامج الإخلاء الطبي بالمشاعر المقدسة التي تشارك فيه الشؤون الصحية بعشر فرق مجهزة تجهيزاً متكاملاً لغرض الإخلاء الطبي ؛ للمشاركة أثناء حدوث أي طارئ، لا سمح الله، مع التنسيق المستمر لضمان تحقيق المطلوب والتأكد من جاهزية كل جهة لاستقبال أي حالة طارئة، كذلك التنسيق المستمر مع الدفاع المدني لنقل جميع الحالات المرضية التي تتطلب التدخل السريع لنقل المرضى بالطيران العمودي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة .

ويشارك قسم الطوارئ بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة مع الإدارات الطبية المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات الإسعافية فقد تم تجهيز غرفة اتصالات للتواصل مع مستشفى منى الميداني لأي طارئ، وتم التنسيق لجاهزية المسعفين وأطباء الطوارئ وعشر سيارات إسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً بأدوات ومستلزمات التنفس والسوائل الوريدية لنقل الحالات الحرجة حسب احتياج الحالة.

كما أن العمل الصيدلي يشترك في موسم الحج مع جميع الإدارات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن من قبل الشؤون الصحية، وتوفر صيدلية مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الرئيسة بجدة كل ما يحتاجه المريض من أدوية ومحاليل بمستشفى منى الميداني والمراكز التابعة له بالمشاعر سواء للعيادات الخارجية أو لقسم التنويم، ومن هذا المنطلق بدأت لجنة من إدارة الصيدلية منذ وقت مبكر أيضاً بتفعيل البرنامج الخاص لمهمة الحج، لاختيار الأدوية المنتقاة والمقسمة حسب تأثيرها الطبي للعمل على توفيرها قبل بدء مهمة الحج، حيث إن هناك فريقاً من صيادلة مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة والمكلفين بالعمل بالمستشفى الميداني بمنى يقومون بمراجعتها وتقييمها وصرفها للمريض ومن ثم إدخالها في برنامج جديد تم استحداثه من قبل مهندسي تقنية المعلومات بالتعاون مع بعض الصيادلة أصحاب الخبرة، ثم إدخالها في برنامج جديد تم استحداثه من قبل مهندسي تقنية المعلومات بالتعاون مع بعض الصيادلة أصحاب الخبرة.

وتم استقبال حالات مرضية في مستشفى منى الميداني وفي المعسكرات الصحية المتكاملة التي قدمت كافة الخدمات الطبية في كل من عرفات ومزدلفة، حيث تم تجهيز معسكر عرفات بعربتين تستخدمان كمستشفى للطوارئ إحداهما للرجال والأخرى للنساء، تستوعبان عشرين سريراً إضافة إلى عربتين للعيادات الخارجية للرجال والنساء وصيدلية متكاملة إضافة إلى الخدمات المساندة، ويقوم بتشغيل المستشفى الميداني في منى والمرافق الصحية بعرفات ومزدلفة التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، فريق عمل من الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين وجميعهم يعملون على مدار الـ 24 ساعة، وهم من الكفاءات السعودية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً.

Advertisements