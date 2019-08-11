- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأحد الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطاراً من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى 3 " الجمرات") وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.
وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة "حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا".
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:24 PM
من اليوم وطيلة أيام التشريق عبر 12 قطاراً من محطات عرفات ومنى والجمرات
تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأحد الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطاراً من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى 3 " الجمرات") وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.
وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة "حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا".
، "قطار المشاعر" في خدمة الحجاج.. عمل على مدار الساعة و350 ألف تذكرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "قطار المشاعر" في خدمة الحجاج.. عمل على مدار الساعة و350 ألف تذكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.