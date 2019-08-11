حج / رئيس الهلال الأحمر السعودي يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: "أتقدم بأسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وأدعو الله أن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يبقيهما ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء".

ونقل معاليه نيابة عن منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي شكرهم للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي تقدمه من أجل رفعة الوطن ورخاء المواطن في كل المجالات التنموية ومن بينها المجال الإسعافي الذي حظي بدعم لا محدود على كافة المستويات من أجل النهوض به إلى المستويات المنشودة.

وثمن الدكتور القاسم الدعم الكبير التي حظيت به هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لعام 1440هـ التي أسهمت في تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام والخروج بموسم حج يليق بمكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

// انتهى //

12:43ت م

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منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن والقيادة الرشيدة بالخير واليُمن والبركات.وقال معاليه: "أتقدم بأسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وأدعو الله أن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يبقيهما ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء".ونقل معاليه نيابة عن منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي شكرهم للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي تقدمه من أجل رفعة الوطن ورخاء المواطن في كل المجالات التنموية ومن بينها المجال الإسعافي الذي حظي بدعم لا محدود على كافة المستويات من أجل النهوض به إلى المستويات المنشودة.وثمن الدكتور القاسم الدعم الكبير التي حظيت به هيئة الهلال الأحمر السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لعام 1440هـ التي أسهمت في تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام والخروج بموسم حج يليق بمكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.// انتهى //12:43ت م0088

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