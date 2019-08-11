حج / الدكتور الربيعة يثمن إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود "الصحة" في موسم الحج



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أعرب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440 هـ, التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية , مؤكدًا أن كل ما قدم ويقدم, جاء بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أشاد بجهود وزارة الصحة بموسم الحج في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" , قال فيها: "

// انتهى //

12:40ت م

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منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأعرب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440 هـ, التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية , مؤكدًا أن كل ما قدم ويقدم, جاء بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة .وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أشاد بجهود وزارة الصحة بموسم الحج في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" , قال فيها: " السعودية ترحب بمليوني حاج , والمنظمة تشيد بدور وزارة الصحة المكثف والمهم لمواجهة التحديات الصحية أثناء الحدث الكبير" .// انتهى //12:40ت م0086

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