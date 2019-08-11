ع / السعودية اليوم / جمعية "نماء” تستهدف توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 10 آلاف أسرة



مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

تستقبل جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشروع المملكة العربية

وأوضح مدير عام الجمعية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن جمعية نماء تعتبر أحد المسوقين المعتمدين لدى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مبيناً أن الجمعية تسعى لتوزيع الأضاحي على عشرة آلاف أسرة بجدة من خلال تقديم خدمة إلكترونية مميزة للراغبين في توكيل مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة إذ وفرت الجمعية عدة منصات إلكترونية تسهل على الراغبين في ذلك بكل يسر وسهولة ومن جوالة مباشرة حيث تقوم باستلام كمية مناسبة تغطي عدد الأسر التي تكفلها الجمعية من مشروع المملكة بعد ذبحها وتغليفها وتوزعها على الأسر المسجلة لديها.

وأفاد أن الجمعية تدشن في موسم الحج كل عام مشروع الأضاحي تيسيراً على الراغبين في إتباع سنة الرسول الكريم في الأضحية وترغيباً في تطبيقها، مبيناً أن إدارة الجمعية شكلت فريق عمل متكامل للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوزيعها على الأسر المستفيدة عبر أسطول سيارات مجهزة خصيصاً لنقل الأضاحي بعد استلامها من المشروع وحفظها بطريقة آمنة وصحية قبل توزيعها بطريقة مناسبة تحفظ للمستفيدين كرامتهم عند استلامها.

// انتهى //

12:10ت م

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مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واستستقبل جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، التوكيل لأداء الأضاحي إلكترونياً من خلال متجرها الإلكتروني، بهدف تغطية الأسر المسجلة لديها والتي يزيد عددها لأكثر من 10 آلاف أسرة.وأوضح مدير عام الجمعية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن جمعية نماء تعتبر أحد المسوقين المعتمدين لدى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مبيناً أن الجمعية تسعى لتوزيع الأضاحي على عشرة آلاف أسرة بجدة من خلال تقديم خدمة إلكترونية مميزة للراغبين في توكيل مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة إذ وفرت الجمعية عدة منصات إلكترونية تسهل على الراغبين في ذلك بكل يسر وسهولة ومن جوالة مباشرة حيث تقوم باستلام كمية مناسبة تغطي عدد الأسر التي تكفلها الجمعية من مشروع المملكة بعد ذبحها وتغليفها وتوزعها على الأسر المسجلة لديها.وأفاد أن الجمعية تدشن في موسم الحج كل عام مشروع الأضاحي تيسيراً على الراغبين في إتباع سنة الرسول الكريم في الأضحية وترغيباً في تطبيقها، مبيناً أن إدارة الجمعية شكلت فريق عمل متكامل للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوزيعها على الأسر المستفيدة عبر أسطول سيارات مجهزة خصيصاً لنقل الأضاحي بعد استلامها من المشروع وحفظها بطريقة آمنة وصحية قبل توزيعها بطريقة مناسبة تحفظ للمستفيدين كرامتهم عند استلامها.// انتهى //12:10ت م0076

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.