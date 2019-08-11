

الدمام 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، اليوم، مسؤولي الدوائر الحكومية من المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال ومدراء ومنسوبي الإمارة وجمعاً من المواطنين لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في القاعة الكبرى بديوان المحافظة.

وقدم سموه التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله العزيز القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

// انتهى //.

12:08ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.