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شكرا لقرائتكم حاج إيراني يشكر المملكة: لديها أفضل مستشفيات العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حاج إيراني يشكر المملكة: لديها أفضل مستشفيات العالم
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، لما تقدمه من عناية كبيرة بحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير.
وقال الحاج الإيراني “عبدالحميد غلام”، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات أمس: “شكرًا لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم”، مشيرًا إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيدًا وأشعره بالراحة والطمأنية.
وأكد أنه يجد جميع ما يحتاج إليه من دون عناء، سواء في المستشفى أو في الشارع أو داخل الفنادق , داعيا الله أن يمن على المملكة بمزيد من الخيرات، وأن يعينها الله على خدمة ضيوف الرحمن كل عام.
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