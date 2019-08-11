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78 مليون عبوة ووجبة غذائية لضيوف الرحمن في يوم عرفة
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار نجاح الخطة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث تم تصعيد أكثر من 78 مليون وجبة غذائية وعبوة خلال الساعات الماضية.
وشهد مشعر عرفات أمس السبت، وفرة في السلع والمواد التموينية من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة والألبان والعصائر والمرطبات المبردة وغيرها من المواد التي تفي بمتطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن.
وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول 1,393 شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.
وتابعت الفرق الميدانية دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات 5.5 مليون وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من 28 مليون عبوة مياه مبردة و27.7 مليون عبوة من الألبان والعصائر، و16.8 مليون رغيف خبز ومعجنات بالإضافة إلى 320 ألف قالب ثلج.
وتواصل الفرق الرقابية بالوزارة جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أي مخالفات تجارية.
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