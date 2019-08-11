السيول تحتجز مركبات في وادي الخير ببارق والبلدية تتدخل

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس السبت، على مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، في احتجاز عدد من المركبات بوادي الخير بالمركز.

وقالت بلدية محافظة بارق إنها باشرت وبتعاون مع ⁩ الدفاع المدني بالمركز، إخراج المركبات التي تسببت السيول في احتجازها بوادي الخير.

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من جهة أخرى، باشرت بلدية بارق⁩ فتح الطرق بقرى وادي الخير وإزالة الأتربة ومخلفات السيول بعد هطول الأمطار الغزيرة على مركز ثلوث المنظر.